3.43 مليون زائر لفعاليات مركز دبي التجاري في 2018 بنمو 4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوية لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 الذي شهد استضافة 3.43 مليون زائر للفعاليات لأول مرة في تاريخه، بمعدل نمو 4%.

وقد جاءت هذه النتائج القياسية مدفوعة بتنظيم المركز واستضافته 363 فعالية متنوّعة، منها 97 فعالية كبرى، شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية ومعارض عالمية وفعاليات تجارية بزيادة 3% عن عام 2017.

وقد ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، واستعرض نتائج أداء المركز لعام 2018، وخطط النمو والتوسع الاستراتيجية المستقبلية، بحضور: بطي سعيد الكندي، وزياد عبد الله كلداري، وعبد الله محمد رفيع، وخليفة سهيل الزفين، وسعود إبراهيم عبيد الله، وعبد الرحمن محمد راشد آل شارد، أعضاء مجلس الإدارة، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في كلمته أمام مجلس الإدارة: يُصادف هذا العام الذكرى ال 40 لافتتاح مركز دبي التجاري العالمي، وتأسيس برج الشيخ راشد الشهير الذي أمر بتشييده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طيّب الله ثراه - والذي أصبحت رؤيته حجر الأساس لنهضة مدينة دبي. وأضاف: وبينما نستمر في تركيزنا على المستقبل، في ظل الرؤية التي نسعى لتحقيقها بجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، فسوف يواصل مركز دبي التجاري العالمي لعب دورٍ رئيسيٍ في دفع الابتكار في جميع القطاعات، وزيادة القدرة التنافسية لدبي كوجهة للأعمال، وخلق فرص اقتصادية لدبي والمجتمع العالمي في المستقبل.

وقال سموّه: لقد استمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، في إظهار مرونة استثنائية في بيئة عالمية عالية التنافسية والتطوّر، مقدِماً أرقام نموّ قوية عبر محفظته، ومسلطاً الضوء على شهرة دبي كمدينة رائدة في عالم الابتكار والإبداع، حيث يأتي التبادل المعرفي دائماً في قلب أجندتها الاقتصادية، واستطرد: أودّ أن أهنئ المجلس والإدارة وفريق العمل في مركز دبي التجاري العالمي على التزامهم المستمر وتركيزهم المتواصل ومساهمتهم المؤثّرة في استمرار النجاح الاقتصادي لدبي، إذ تعكس نتائج المركز بوضوح أولوياتنا الاستثمارية التي أدّت إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير في إجمالي الناتج المحلي لدبي، وإلى تعزيز مكانة دبي الريادية كأفضل وجهة عالمية للأعمال.

وعكست الزيادة السنوية لأعداد الزوّار قوة محفظة الأعمال الكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على جذب 54,717 شركة عارضة من 162 دولة، منهم 41,147 شركة من خارج الدولة بمعدل زيادة قدره 5% مقارنة بعام 2017، بما يعادل 75% من إجمالي عدد العارضين المشاركين.

حققّ المشاركون من خارج الدولة أيضاً نمواً مطرداً في عام 2018، وزار الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي 1.04 مليون رجل أعمال من خارج الدولة، بما يعادل 41% من إجمالي عدد المشاركين. واستمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018 في تعزيز تنافسية دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات عبر تطوير البنية التحتية المرتبطة بالفعاليات، كما نجح المركز في تحفيز النموّ داخل أسواق الزوّار الرئيسية. واستمرت الأسواق المحيطة وكذلك أوروبا في الحفاظ على مكانتها كمصدر رئيسي للزوار، وخاصة من السعودية والهند وسلطنة عمان والصين ومصر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والكويت - وفقاً لأعداد المشاركين - في حين شهد عام 2018 ارتفاع تصنيف عدة أسواق غير إقليمية، وانضمت إيطاليا لأول مرة لقائمة أكثر 10 دول يفد منها الزوار.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تتوافق أولويات مركز دبي التجاري العالمي مع رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، والمبادئ الثمانية للحكم في دبي، ووثيقة الخمسين التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، خصوصاً وأن النتائج المحقّقة في عام 2018 تُعدّ شهادةً على تأثير دبي المتنامي في تقدّم الصناعة على المستوى الدولي.



28 فعالية



أضافت أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الغنية بمحتواها المتنوع، 28 فعالية جديدة في عام 2018، منها 7 معارض و9 اجتماعات لمنظمات دولية و12 مؤتمراً، وتم اعتبار 13 منها فعاليات كبيرة الحجم، يزيد عدد حضور كل منها عن 2,000 شخص. وبشكل عام فقد اجتذبت فعاليات مركز دبي التجاري العالمي الكبرى 2,5 مليون مشارك، وتم تصنيف 23 منها كفعاليات ضخمة زاد عدد حضور كل منها على 30,000 زائر.

شهد عام 2018 استضافة مركز دبي التجاري العالمي 22 فعالية في قطاع الرعاية الصحية والطبية والعلوم، شملت 7 فعاليات جديدة، ونما إجمالي مشاركات الزوّار في هذا القطاع بمعدل 7%.



الضيافة والأغذية



عكس مستوى المشاركة القوي في قطاع الضيافة والأغذية وخدمات تقديم الطعام، الأهمية الكبرى لهذه الصناعة. وقد شهدت 10 من فعاليات هذا القطاع ارتفاعاً مضاعفاً في أعداد المشاركين فيها، محققةً زيادة قدرها 32% في عدد الزوّار.

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تقنية المعلومات والاتصالات



يمثّل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، أحد أسرع القطاعات نمواً، وقد استمرت تقنية المعلومات والاتصالات في البقاء كأولوية في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي ب 13 فعالية، مسجلة نمواً 42% في عدد المشاركين.



جيتكس يحافظ على ريادته



حافظ معرض أسبوع جيتكس للتقنية، وجيتكس لنجوم المستقبل على الريادة، وشهد الحدث مشاركة أكثر من 150,000 زائر (بمعدل نمو سنوي 4%)، 40% منهم من خارج الدولة، مع مشاركة أكثر من 5,000 شركة عارضة وعلامة تجارية. وكانت الدورة الأولى من قمة مستقبل البلوك تشين قد جذبت اهتماماً كبيراً وحضرها 14,000 زائر من الفعاليات الجديدة.



مرافق جديدة لتعزيز تجربة الزوار



استمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، في تنفيذ أعمال التجديد في بنيته التحتية، وأضاف عدداً من المرافق الجديدة إلى أصوله المختلفة لتعزيز تجربة الزوّار. وشهد مركز دبي التجاري العالمي انتهاء تشييد مبنيي المكاتب 4، 5 في مشروع «ون سنترال»، أحدث منطقة للأعمال داخل مجمّع مركز دبي التجاري العالمي، والتي توفّر وجهة سكنية وتجارية ومرافق ضيافة متكاملة، وذلك قبل الموعد المحددّ في شهر ديسمبر 2018.