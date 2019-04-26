25 % تراجع واردات الصين من نفط إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت حسابات لرويترز من واقع بيانات جمركية صدرت الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25% على أساس سنوي في مارس/‏ آذار إلى 541 ألفاً و100 برميل يومياً.

وبلغت الواردات من السعودية حوالي 1.72 مليون برميل يومياً، لتتصدر المملكة قائمة موردي الصين في ذلك الشهر، حسبما أفادته الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك. واحتلت روسيا المركز الثاني بإمدادات بلغت نحو 1.26 مليون برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة السعودية خالد الفالح في تصريحات لرويترز: إن الصين لم تطلب «بعد» مزيداً من النفط الخام بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المتعلقة بواردات النفط الإيرانية والتي كانت تسمح لبكين بالشراء من طهران.

وأدلى الفالح بتصريحات مقتضبة على هامش زيارة إلى بكين لحضور قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف لإعادة بناء طريق الحرير القديم، لربط الصين وآسيا وأوروبا وما وراءها. وانتقدت الصين القرار الأمريكي بإعادة فرض العقوبات.

Advertisements

وفي مؤتمر صحفي منفصل بالهاتف، قال مسؤولون أمريكيون، إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني.

ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا مزيداً من النفط الخام، أجاب الوزير السعودي «في بداية مايو سنعرف الطلب بالنسبة لشهر يونيو وسنكون متجاوبين».

وقال إن إنتاج المملكة من النفط كان مستقراً تقريباً على ما كان عليه في الشهور السابقة وسيكون في حدود 9.8 مليون برميل يومياً أو «ربما أقل».

وقبل إعادة فرض العقوبات، كانت إيران أحد أكبر منتجي النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يقترب من أربعة ملايين برميل يومياً. وتراجعت صادرات إيران الآن إلى نحو مليون برميل يومياً.

ونتيجة لتشديد العقوبات على إيران وتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها دول أخرى في أوبك منها السعودية، سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها في ستة أشهر في الأسبوع الحالي. (رويترز)