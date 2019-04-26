شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات مكاسب «فيزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إصدار وإدارة بطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكتروني الأمريكية «فيزا» زيادة أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة إنفاق المستهلكين. وذكرت الشركة أن صافي أرباحها قفز إلى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8% إلى 5.5 مليار دولار. (د.ب.أ)

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