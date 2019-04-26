«ناسداك» يحلّق إلى مستوى جديد بدعم نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد مؤشر «ناسداك» الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد عند الفتح أمس الخميس، بعد نتائج أعمال قوية من «فيسبوك» و«مايكروسوفت»، بينما ضغط سهم مجموعة «ثري إم»على «داو جونز» وحدّ من مكاسب «ستاندرد آند بورز».
وانخفض «داو جونز» 170.68 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 26426.37 نقطة. وانخفضت أسهم «ثري إم» 10.3% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل بكثير من توقعات المحللين. كما خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن خطط لشطب 2000 وظيفة حول العالم.
وارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.74 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2928.99 نقطة.
كما زاد مؤشر «ناسداك» 48.84 نقطة أو 0.6 بالمئة ليصل إلى 8150.85 نقطة.
وقفزت أسهم شركة «مايكروسوف» بنسبة 5.1%، ما ساهم في تجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار، وذلك بعد تحقيقها نتائج فصلية أفضل من المتوقع.
وارتفع السهم إلى 131.31 دولار، بعد أن أعلنت الشركة أن أرباحها الفصلية للربع الثالث بلغت 1.14 دولار للسهم الواحد.
إلى ذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأعلى قدر في 19 شهراً.
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