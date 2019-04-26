«داماك » تمنح عقوداً بـ 430 مليوناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «داماك العقارية» منحها عقود تطوير بقيمة 430 مليون درهم مخصصة لاستكمال أعمال البناء في أبرز مشاريع الشركة داخل دولة الإمارات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019. وأوضحت الشركة أن العقود الممنوحة تتنوع بين استكمال أعمال البناء في ثاني مجمعاتها السكنية ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع أخرى أوشكت على الانتهاء داخل الدولة.

ووصلت نسبة العقود الممنوحة داخل مشروع مجمع «أكويا» إلى 41٪ من إجمالي العقود، فيما حظي برج «غالية»، وهو أول مشروع شقق مفروشة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة من «داماك العقارية»، بنسبة 4%. فيما جاءت نسبة العقود الممنوحة داخل مجمع «دماك هيلز» السكني 16٪، و12% تم تخصيصها لاستكمال مشروع «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي»، و21% لمشاريع أخرى. وقال مدير عام العمليات في «داماك العقارية» علي سجواني: «هناك نظرة إيجابية متجددة بخصوص اقتصاد الإمارات مدفوعة بمبادرات الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي.