«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» صندوق برأسمال مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سيصبح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي، مقراً لصندوق استثماري جديد باسم «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» برأس مال قدره مليار دولار.

وسيعمل الصندوق الجديد على استثمار الفرص التي من شأنها المساهمة في اجتذاب شركات رائدة لتأسيس حضور في سوق أبوظبي العالمي، وذلك من أجل تحقيق عوائد جذابة وتحقيق تأثير إيجابي في تعزيز مكانة السوق.

وسيعمل «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» على تحقيق عوائد تجارية من خلال بناء شراكات مع الشركات الاستثمارية الراسخة وكذلك الشركات الواعدة ومؤسسات الأعمال الرائدة في مختلف القطاعات والمهنيين. وسوف يستفيد كل هؤلاء من بناء حضور متميز ومستدام في سوق أبوظبي العالمي.

ويقوم النهج الاستثماري لأبوظبي كاتاليست بارتنرز على أربع موجِهات وهي: إحداث تأثير إيجابي في البيئة المالية، والاستفادة من المزايا التنافسية لأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وتحقيق العوائد المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة في سوق أبوظبي العالمي

وسيحظى الصندوق بدعم من شركة مبادلة للاستثمار، حيث سيستفيد من شبكة علاقات مبادلة على المستويين المحلي والعالمي من أجل خلق فرص استثمار جذابة في المنطقة. كما سيعمل الصندوق مع فرق الاستثمار في مبادلة والشركات التابعة لها من أجل الاستفادة من الفرص ذات الصلة بسوق أبوظبي المالي.

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: نهنئ شركة مبادلة للاستثمار على إطلاق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» ونرحب بإنشاء الصندوق في سوق أبوظبي العالمي. إن هذا الحدث يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في أبوظبي والتي هدفت من وراء إنشاء سوق أبوظبي العالمي إلى تشجيع تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر أبوظبي. وسوف يواصل سوق أبوظبي العالمي القيام بدوره كمركز مالي عالمي رائد يعمل وفق أسس تنظيمية وتشريعية وتجارية موثوقة ونظام راسخ لفض النزاعات وبنية تحتية قوية.

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: لا شك أن سوق أبوظبي المالي يسير بخطى سريعة نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يصبح واحداً من أبرز الأسواق المالية في العالم، حيث اكتسب بسرعة سمعة مرموقة كمركز يتميز بسهولة أداء الأعمال إلى جانب توفير الفرص للشركات الرائدة لتحقيق النمو الذي تنشده.