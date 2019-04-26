«المالية»: إتمام الإصدار الرابع للصكوك المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة المالية السعودية؛ ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة (عام 2049) متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن هذا الطرح الجديد يأتي استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي؛ لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين؛ من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروح القطاعين (الخاص والعام). وكانت وزارة المالية؛ ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر إبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال، وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر إبريل/‏نيسان أو ما يعادل 9.247 مليار ريال. (وام)