شكرا لقرائتكم خبر عن فشل اندماج «دويتشه» و «كوميرتس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت خطط اندماج مصرفي «دويتشه بنك» و«كوميرتس بنك» الألمانيين، حيث انتهت المحادثات التي كانت ترمي لدمج العملاقين، حسبما أعلن المصرفان في فرانكفورت.

وجاء في بيانين منفصلين للبنكين، أنه قد تبين بعد الدراسة المتأنية أن الاندماج «لن يعود بقيمة إضافية كافية... وذلك بالنظر أيضاً للمخاطر التي ينطوي عليها تطبيق خطط الاندماج وتكاليف إعادة الهيكلة ومتطلبات رأس المال الضرورية مع اندماج كبير كهذا». (د ب أ)

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