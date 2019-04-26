الأمن والأمان في الفجيرة حافز لجذب الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:محمد الوسيلة

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن استراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة القائمة على تحقيق الأمن والأمان تعد الشرط الضروري لتحقيق الاستدامة في جميع المجالات بالدولة.

أشار اللواء محمد الكعبي إلى أن نجاح شرطة الفجيرة في تحقيق مؤشر 100% في الشعور بالأمن والأمان على مدى 4 سنوات متتالية، إلى جانب نجاحها في تخفيض نسبة الجرائم المقلقة بنسبة كبيرة ساهم فعلياً في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، لافتاً إلى أن شرطة الفجيرة تعمل لمواجهة التحديات الماثلة بالسعي الحثيث لاستخدام الذكاء الاصطناعي، باعتباره المفتاح الذي يقود لابتكار دوريات أمنية ومرورية من دون كادر بشري، منوهاً بأن القيادة تحوز حالياً 21 خدمة ذكية.

جاء ذلك في الجلسة الرئيسية لملتقى الاستدامة الاقتصادية، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الفجيرة للسنة الثالثة على التوالي أمس في الفجيرة، بمشاركة المديرين العامين بالقيادة، وعدد كبير من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بالفجيرة.

بدوره أوضح العميد على عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني، في الجلسة، أن إدارته تعمل دوماً لتحقيق البيئة الآمنة والسلامة العامة الحاضنة للاستثمار الاقتصادي، إلى جانب حرصها على توفير السلامة في المصانع والمحال التجارية، من خلال اشتراطات الأمن والسلامة الملزمة للجميع. وقال الطنيجي، نعمل مع شركائها الاستراتيجيين «البلديات والشرطة والمؤسسات ذات الصلة بالإمارة» في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، وأن إدارته تعمل وفق مؤشرات في إنشاء مراكز للدفاع المدني، طبقاً للتوسع السكاني والاقتصادي بإمارة الفجيرة؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن منطقة «فوز» البترولية تعد من المناطق الحيوية بالإمارة.

وأكد شريف العوضي، مدير منطقة الفجيرة الحرة، أن نجاحات شرطة الفجيرة في تحقيق الأمن والأمان كان الحافز للإمارة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي في جذب العديد من الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة البترولية «فوز» والمنطقة الحرة، مشيراً إلى أن الفجيرة تمضي بثبات في ترسيخ مكانتها كمركز بترولي عالمي، فيما تعمل المنطقة الحرة على جذب العديد من الاستثمارات، أبرزها إنشاء مركز للشاي، ومصنع للعلف، وغيرها من استثمارات بالمنطقة الحرة، يبلغ حجمها 8.2 مليار درهم. وأشار الدكتور على الملا، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إلى أن تحقيق شرطة الفجيرة مؤشرات عالية في الأمن والسلامة دفع الغرفة لتنفيذ سياسة الدولة بتنويع مصادر الدخل باستقطاب الاستثمارات في مجالات مختلفة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

«فوز» مركز عالمي للنفط

أوضح المهندس نصرالدين قسطن، ممثل منطقة الفجيرة البترولية «فوز»، أن المنطقة التي تمتد في مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع لها قوانين واشتراطات للسلامة، ومؤشرات للاستدامة تخضع لها جميع الشركات الناشطة بالمنطقة البالغ عددها 16 شركة تحوز 262 مستودعاً لتخزين النفط، طاقتها الاستيعابية 10 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن فوز باتت مركزاً عالمياً للنفط، وتعمل حالياً على استقطاب مشاريع جديدة في تكرير البترول؛ لزيادة قدرتها وإنشاء منشآت بتروكيميائية، وتوفير منصات للغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال.