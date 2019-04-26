«غرفة أبوظبي» تُكرّم الفائزين بجائزة رواد المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مساء الأربعاء الماضي، حفل توزيع جوائز مبادرة جائزة رواد المستقبل، وذلك بعد اختتام مراحل تقييم اللجنة وتصويت الجمهور لصالح 10 فائزين، تنافسوا في منصة معرض رواد المستقبل التي جمعت 114 مشروعاً ابتكارياً وإبداعياً مميزاً من عمل الطلبة والطالبات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور ما يزيد على 3 آلاف زائر.

حضر حفل التكريم محمد هلال المهيري، وراشد عبد الكريم البلوشي، وموزة عبيد الناصري، وعبدالله القبيسي، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للجائزة.

وضمن قسم رواد الأعمال الناشئين والذين يمثلون الأعمار (من 8 إلى 13 سنة)، فازت الشيخة ميثا بنت خليفة آل نهيان بجائزة أفضل فكرة مشروع للاستثمار، عن مشروعها «النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي لأصحاب الهمم للسيدات»، وفاز «مونذازيد أحمد» بجائزة أفضل ابتكار للاستثمار، وفاز «سانيث مانيكندن» بجائزة أفضل مشروع تقني، وهزاع خليفة الحمادي بجائزة أفضل تطبيق موبايل.

وضمن قسم رواد الأعمال الشباب والذين يمثلون الأعمار (من 14 - 25 سنة) فازت الشيخة حمدة بنت خليفة آل نهيان بجائزة أفضل منتج للاستثمار، عن مشروع إنتاج وتصنيع مجوهرات من منتجات التدوير، وفازت نورة سالم الهاشمي عن ذات الفئة، كما فاز محمد عبدالحكيم العامري بجائزة أفضل مشروع تقني، وفاز أحمد خليفة المنصوري بجائزة أفضل تطبيق موبايل، وغنيمة عبدالرحمن الحمادي بجائزة أفضل فكرة مشروع للاستثمار، وسلامة أحمد الأنصاري بجائزة أفضل ابتكار استثماري.