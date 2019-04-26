عبد الخالق عبد الله يستقيل من «دار التكافل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دار التكافل» عن استقالة عبد الخالق عبد الله لأسباب شخصية، قبل افتتاح اجتماع الجمعية العمومية، وتم تعيين الدكتور محمد شرف عضواً جديداً للمجلس لاستكمال فترة العضو المستقيل صالح عبدالغفار الهاشمي نائب الرئيس والتي تنتهي في عام 2021، وتمت المصادقة على ذلك من قبل المساهمين.

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