متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تباين أداء الأسواق الخليجية في آخر تعاملاتها في جلسة أمس، حيث ارتفعت السوق السعودية بعد تباين أداء قطاعاتها لتقفل مرتفعة بنسبة 0.41% وتبلغ مستوى 9275.54 نقطة. أما السوق الكويتية فعادت للتراجع بخسائر بلغت نسبتها 0.53% لتصل مستوى 6137.36 نقطة. فيما ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.26% لتقفل مستوى 1442.23 نقطة. وأخيراً السوق العمانية التي تراجعت بنسبة 0.25% لتقفل عند مستوى 3940.37 نقطة مع استمرار ضغط كافة القطاعات.

السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات بعد تباين أداء القطاعات وسط ارتفاع أحجام وقيم التعاملات عن الجلسة السابقة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 37.77 نقطة أو 0.41% ليقفل عند مستوى 9275.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.8 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 92 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 81 شركة.

البحرين

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ارتفع أداء السوق البحرينية بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التعاملات في جلسة أمس الخميس، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.77 نقطة أو 0.26% ليقفل عند مستوى 1442.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.8 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون دينار.

الكويت

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين القطاعات والأسهم الرئيسية وتراجع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 32.91 نقطة أو 0.53% ليقفل عند مستوى 6137.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.6 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون دينار نفذت من خلال 2148 صفقة.

سلطنة عمان

تراجعت السوق العمانية في تعاملات يوم أمس متأثرة بخسائر كافة القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.97 نقطة أو 0.25% ليقفل عند مستوى 3940.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار نفذت من خلال 533 صفقة.