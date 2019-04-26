أمين منظمة السياحة العالمية يطالع معالم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مؤخراً، وفداً من منظمة السياحة العالمية ترأسه زوراب بولوليكا شفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوفد إلى دولة الإمارات. ورافق الوفد كل من محمد خميس حارب المهيري، مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة ورئيس لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وعبد الله الحمادي، مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين، حيث قاموا بجولة ميدانية على عدد من المعالم السياحية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها الإمارة، إلى جانب مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات وتسليط الضوء على الإمكانيات والمقومات السياحية لإمارة الشارقة.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تشرفنا زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له لإمارة الشارقة التي تعدّ وجهة رائدة في مختلف المجالات السياحية والثقافية والتراثية والتاريخية، ما يجعلها القبلة السياحية المثلى للسيّاح كافة. ونحن سعداء باستقبال وفد من منظمة السياحة العالمية الأمر الذي يعكس اهتمام المنظمات العالمية بالتعرّف إلى الثقافة العربية والإرث الفكري والحضاري الإسلامي بالشارقة.

وتضمنت الجولة زيارة «الغرفة الماطرة» و«متحف الشارقة للحضارة الإسلامية» و«قلب الشارقة» و«فندق البيت»، والتي تعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.