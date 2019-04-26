شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 مليار دولار أرباح «أيه تي أند تي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية «أيه تي أند تي» عن وصول صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى ما يعادل 0.86 دولار للسهم الواحد، مقابل 0.35 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان متوسط تقديرات المحللين 0.86 دولار للسهم.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 9.6 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ صافي أرباح «أيه تي أند تي» القابلة للتوزيع خلال الربع الأول 4.1 مليار دولار، بما يعادل 0.56 دولار للسهم الواحد، مقابل 4.7 مليار دولار، بما يعادل 0.75 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر 4.1 مليار دولار أرباح «أيه تي أند تي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.