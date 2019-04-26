4.1 مليار دولار أرباح «أيه تي أند تي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية «أيه تي أند تي» عن وصول صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى ما يعادل 0.86 دولار للسهم الواحد، مقابل 0.35 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان متوسط تقديرات المحللين 0.86 دولار للسهم.

في الوقت نفسه، بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 9.6 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ صافي أرباح «أيه تي أند تي» القابلة للتوزيع خلال الربع الأول 4.1 مليار دولار، بما يعادل 0.56 دولار للسهم الواحد، مقابل 4.7 مليار دولار، بما يعادل 0.75 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. (د ب أ)