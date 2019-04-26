شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج تتلاعب بالأسهم.. و«وول ستريت» قرب أعلى مستوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفظ مؤشرات وول ستريت بمستوياتها المرتفعة قرب نقاط قياسية وسط إعلان المزيد من الشركات عن نتائجها الفصلية، وكان مؤشر ناسداك سجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً أثناء التعاملات بدعم من مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا بينما اقترب المؤشر ستاندرد آند بورز من أعلى مستوى له على الإطلاق.

عن إغلاق الأربعاء تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند مستوى قياسي مرتفع، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق أثناء التعاملات، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من تقارير أرباح الشركات.

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس متأثرة بانخفاض شركات الطاقة وهبوط كبير لسهم نوكيا بينما واجه المستثمرون مجموعة متفاوتة من نتائج الشركات وسط مخاوف مستمرة بشأن اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن توقفت الأربعاء موجة صعود دامت لثماني جلسات متتالية.

ومن بين الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات شبكات الاتصالات، حيث نزل 10% بعدما أعلنت الشركة عن خسارة فصلية غير متوقعة. من جانبه، ارتفع سهم يو.بي.اس، أكبر بنوك سويسرا، بعدما أعلن أن نتائجه للربع الأول من العام تجاوزت توقعات المحللين. يأتي ذلك بعد إعلان منافسه كريدي سويس تحقيق أرباح غير متوقعة.

ونزل سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن عن انخفاض أرباحه الفصلية 10%. ونزل مؤشر قطاع البنوك 0.6 بالمئة حيث انخفض عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى ما دون الصفر بالمئة بعد يوم من إعلان نتائج مخيبة للتوقعات لمسح إيفو مما عزز المخاوف بشأن النمو في المنطقة.

وانخفض سهم سينسبري 6% بعدما منعت هيئة حماية المنافسة في بريطانيا عرضها لشراء أسدا المملوكة لوول مارت مقابل 7.3 مليار جنيه استرليني (9.4 مليار دولار).

وفي آسيا، صعد المؤشر الياباني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند الإغلاق الخميس حيث جاءت نتائج أرباح بعض الشركات أقل سوءاً مما كان يخشاه بعض المستثمرين إلى جانب انحسار البيع قبيل عطلة طويلة.

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وقال متعاملون إن المعنويات تعززت بعدما قال بنك اليابان المركزي إنه يدرس خطة لإقراض بعض حيازاته الضخمة من الصناديق المؤشرات وتعهد بإبقاء سعر الفائدة منخفضاً حتى مطلع 2020 على الأقل.

وارتفع نيكاي 0.48 بالمئة ليغلق عند 22307.58 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1620.28 نقطة. وقفز سهم هيتاشي لآلات البناء 4.9 بالمئة بعد إعلان النتائج.

وانخفض سهم نيسان موتور 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر بعدما خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى أدنى مستوى في نحو عشرة أعوام بفعل ضعف الأداء في الولايات المتحدة. (وكالات)

الأسواق اليابانية مغلقة حتى 6 مايو

تُغلق الأسواق المالية اليابانية أبوابها حتى السادس من مايو/ أيار مع دمج سلسلة عطلات عامة للاحتفال بتتويج ولي العهد الأمير ناروهيتو إمبراطوراً للبلاد في أول مايو أيار.

(رويترز)