شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استيراد البوتاجاز فبراير الماضى لـ 160 ألف طن بتراجع 18.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل استيراد البوتاجاز حيث سجل 160 ألف طن خلال شهر فبراير الماضي مقارنه بمعدل استيراد بلغ 197.0 ألف طن خلال شهر فبراير من العام 2018 بانخفاض 37 ألف طن بلغت نسبته 18.7%.

كما كشفت النشرة المعلوماتية والتى حصلت الخليج 365 على نسخة منها ،عن انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز خلال شهر فبراير الماضي حيث سجل 332.0 ألف طن ،مقارنة بمعدل استهلاك للبوتاجاز بلغ 355.8 ألف طن خلال شهر فبراير 2018 .

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وفيما يتعلق بمعدل الإنتاج فقد أشارت إلى النشرة المعلوماتية إلى أنه بلغ 159 ألف طن خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر فبراير من العام 2018 144.6 ألف طن.

أما فيما يتعلق بمعدلات استهلاك السولار ، فقد بلغت خلال شهر فبراير 2019 1.118 مليون طن مقارنة بمعدل استهلاك للسولار بلغ 1.016مليون طن خلال شهر فبراير من العام 2018 .

فيما بلغ معدل انتاج السولار خلال شهر فبراير 2019 طبقا للنشرة المعلوماتية، 497 ألف طن سولار مقارنة بإنتاج 514 ألف طن سولار خلال شهر فبراير من العام 2018 .