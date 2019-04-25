"داماك العقارية" تمنح عقود تطوير بقيمة 430 مليون درهم إماراتي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "داماك العقارية" منحها عقود تطوير بقيمة 430 مليون درهم إماراتي مخصصة لاستكمال أعمال البناء في أبرز مشاريع الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019. وأوضحت الشركة أن العقود الممنوحة تتنوع بين استكمال أعمال البناء في ثاني مجمعاتها السكنية ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع أخرى أوشكت على الانتهاء داخل الدولة.

ووصلت نسبة العقود الممنوحة داخل مشروع مجمع "أكويا" إلى 41٪ من إجمالي العقود، فيما حظي برج "غالية"، وهو أول مشروع شقق مفروشة فاخرة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة من داماك العقارية، بنسبة 4%. فيما جاءت نسبة العقود الممنوحة داخل مجمع "دماك هيلز" السكني 16٪، و12% تم تخصيصها لاستكمال مشروع "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي"، و21% لمشاريع أخرى. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة 6٪ من أجل منح عقود خاصة بإجراء دراسات لتطوير أعمال جديدة، وإجراء بحوث ودراسات جدوى لعدد من المشاريع المستقبلية.

وقال مدير عام العمليات في "داماك العقارية" علي سجواني: "هناك نظرة إيجابية متجددة بخصوص اقتصاد الإمارات مدفوعة بمبادرات الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي. وتأتي هذه العقود التي تم منحها كإشارة على أن داماك تسير في نهج متوافق، حيث نواصل تركيز جهودنا على تسليم الوحدات في الوقت المحدد".

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وأضاف سجواني: "بالنسبة للوافدين من جميع أنحاء العالم، فإن دبي ليست مجرد مكان للعمل وتحقيق النمو المهني فقط، بل هي وجهة مثالية للعيش وتكوين أسرة. ونحن كمطور عقاري يتفهم احتياجات السكان ويُطوِّر منتجاته وفقاً لمتطلباتهم، قمنا بمضاعفة تركيزنا على بناء مجمعات سكنية شاملة تجذب مختلف فئات السكان في دبي، وبالتالي قمنا بمنح أكثر من 50٪ من إجمالي عقود التطوير لصالح أحد مجمعاتنا السكنية، هذا فيما وصلت النسبة الإجمالية للعقود الممنوحة داخل الإمارات إلى 97٪ من إجمالي العقود التي منحتها الشركة".

وشهد عام 2018 الكثير من التطورات بالنسبة لـ"داماك"، إذ قامت الشركة بتسليم 4100 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات تسلمها الشركة في عام واحد. ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 تطورات مماثلة من بينها تسليم وحدات برج "غالية" الذي من المتوقع أن يتم تسليم وحداته خلال الشهرين المقبلين. كما سيتم تسليم مناطق من مجمع "أكويا" خلال الربع الثاني من عام 2019، فيما سيشهد الربع الثالث تسليم الجزء الأخير من مشروع "داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي" الذي بدأ بالفعل في استقبال النزلاء.

هذا فيما تواصل الشركة العمل في مشروع "أيكون سيتي"، أحد أكبر المشاريع الرئيسية لـ"داماك" في قلب دبي، والذي من المتوقع أن يصبح جاهزاً بحلول عام 2021 مع اكتمال عمليات البناء في طوابقه الـ 15 في البرج بي أو B.