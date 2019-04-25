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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العامودي يشارك في “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في بكين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 مساءً, 25 أبريل 2019 م
المناطق - واس
شارك معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم، في أعمال “منتدى قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني”، المقام في العاصمة الصينية بكين وسط حضور وفود من أكثر من مائة دولة.
والتقى العامودي على هامش المنتدى بوزير النقل الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون في صناعة النقل بين البلدين، كما اجتمع برئيس مجلس إدارة شركة CRCC (الشركة الصينية لإنشاءات الخطوط الحديدية)، ورئيس مجلس ادارة شركة CCECC (الشركة الصينية للهندسة المدنية والإنشاءات) بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائبه للقطاع السككي المهندس محمد الشبرمي، للتباحث حول تنفيذ مشروع الجسر البري، والإطار الزمني المقترح لهذا المشروع الوطني العملاق، في ضوء العمل الدؤوب على تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط بين القارات الثلاث، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن هيئة النقل العام وشركة CCECC الصينية وقعتا خلال منتدى مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض مذكرة تفاهم لبحث سبل تنفيذ مشروع الجسر البري، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة، حيث يتشكل الجسر البري من خط حديدي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية عن طريق الاستفادة من الخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام والربط مع قطار الشمال.
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