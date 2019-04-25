طيران ناس يفوز بجائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

نال “طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، جائزة أفضل طيران ‏اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي، خلال حفلة جوائز السفر العالمية لعام 2019، التي أُقيمت في مدينة ابوظبي، الإمارات.

وتأتي هذه الجائزة لتؤكد على موقع طيران ناس المتميّز في توفير حلول الطيران الاقتصادي الأفضل والأكثر كفاءة بالمنطقة، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى التي نالها خلال العام الماضي أبرزها جائزة «سكاي تراكس» التي فاز بها للمرة الثانية على التوالي.

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وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لـ«طيران ناس» بندر المهنا عن سعادته بهذه الجائزة، مؤكداً أن “حصولنا على هذه الجائزة للعام الخامس على التوالي، يجسّد استراتيجيتنا في الحفاظ على موقع الريادة، ومن خلال فريق عمل متميّز ومتفانٍ يسعى دائماً إلى تقديم تجربة استثنائية وابتكار خدمات جديدة جميعها في سبيل تحقيق نسبة رضا ضيوف طيران ناس وتلبية رغباتهم “.

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وأضاف: “حصولنا على هذه الجائزة للمرة الخامسة على التوالي، يعدُّ شهادة عالمية على المكانة الثابتة التي حققها طيران ناس في مواكبته احتياجات المسافرين ومتطلباتهم المتنوّعة، وتعزيز كفاءة تجربة السفر على متن رحلاته”.

وأكدّ المهنا أن العام 2018 كان حافلاً بالإنجازات لدى طيران ناس، إذ بلغ عدد المسافرين عبر رحلاته حوالى 6.6 مليون مسافرٍ نُقلوا عبر 60 ألف رحلة داخلية ودولية، وجاءت نسبة الزيادة في أعداد المسافرين بالتوازي مع زيادة عدد الرحلات، حيث أشار إلى استراتيجية طيران ناس التوسعية سواء في الداخل أو الخارج إضافة إلى وجهات الصيف التي أتاحت للمسافرين الوصول إلى دول جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة، ففي العام الماضي كانت تبليسي، وباكو وفينا وطرابزون وجهات جديدة، وفي هذا العام انضمت سرايفو وباتومي كوجهات جديدة إضافة إلى وجهات العام الماضي، كتلبّية لاحتياجات المسافر السعودي ومنحه خيارات سفر أكثر.

وأختتم المهنا قائلاً: عقدنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع جمهورية ألبانيا تهدف الى تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين البلدين والمزيد من الوجهات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

يذكر أنّ «جوائز السفر العالمية» تعتبر من أهمّ الجوائز في قطاع السفر والسياحة وأعرقها، وتأتي تقديراً ومكافأةً واحتفاءً بتميز الشركات العاملة في قطاعات السياحة كافة.