شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار تهبط ببورصة الإمارة والبنوك ترفع السوق السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بورصة أبوظبي منخفضة اليوم الخميس تحت ضغط من بدء تداول أسهم دبي للاستثمار دون الحق في توزيعات الأرباح، بينما دفعت أسهم البنوك السوق السعودية للصعود.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة، مع هبوط سهم دبي للاستثمار 9.8 بالمئة في أكبر خسارة في يوم واحد منذ أغسطس آب 2015، وذلك مع انقضاء توزيعات أرباح الأسهم.

وهبط سهم تكافل الإمارات للتأمين 0.4 بالمئة بعد أن صوت حملة الأسهم لصالح إيقاف العمل في مشروع متنزه (سيكس فلاجز) ووافقوا على خطة لاستمرارية الأعمال.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.4 بالمئة، بدعم من صعود سهم بنك الرياض 4.5 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2006. وكان البنك قد سجل زيادة في الأرباح بلغت 22 في المئة في الربع الأول مدفوعا بزيادة دخل العمولات الخاصة والرسوم.

وصعد سهم البنك الأول 2 في المئة بعد أن دعا البنك إلى اجتماع لحملة الأسهم في 15 مايو أيار للموافقة على عرض اندماج من البنك السعودي البريطاني (ساب). وارتفع سهم البنك السعودي البريطاني 1.3 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 بالمئة، مع هبوط سهم شركة صناعات قطر 0.8 في المئة لثالث جلسة على التوالي. وأعلنت الشركة يوم الاثنين عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بواقع النصف تقريبا جراء ضعف الطلب على منتجاتها وقيود على التسعير.

وخسر سهم المتحدة للتنمية 1.6 بالمئة بعد أن أعلن عن هبوط في صافي ربح الشركة في الربع الأول ، وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم دانة غاز 6.6 بالمئة بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إن التداول على أسهم بنك أبوظبي التجاري سيبدأ في الأول من مايو أيار بعد اندماجه مع بنك الاتحاد الوطني، على أن يكون الثلاثون من أبريل نيسان هو أخر يوم لتداول أسهم بنك الاتحاد الوطني. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 بالمئة بينما صعد سهم بنك الاتحاد الوطني 1.6 بالمئة.

وأغلقت البورصة المصرية يوم الخميس في عطلة وطنية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

Advertisements

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9276 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5392 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 2787 نقاط.

قطر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10451 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1442 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3940 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6137 نقطة.