شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان لـ اليوم: 400 ألف وحدة سكنية تدخل السوق سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبان وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مستوى العرض السنوي الذي يدخل في السوق من 350 ألفا إلى 400 ألف وحدة سكنية تدخل في السوق السعودي.

وقال لـ ”الخليج 365” خلال مشاركته في مؤتمر القطاع المالي الذي تشهده العاصمة الرياض: أصبحنا نعرف العرض والطلب، وذلك بعد أن أنشأت الوزارة مركزا للبيانات بدأ يعطينا عمقا أكبر لفهم الاحتياج الحقيقي للمملكة، مضيفا: إن كل مدينة لها تحدياتها المختلفة ونسبة تملكها المختلفة، وهذا المركز قادر على قراءة المستقبل بشكل أفضل وأدق من خلال الجهات المشاركة معنا.

وأشار الحقيل إلى أن نمو الأسر الجديدة بلغ 2.5% وهو ما يعادل 90 ألف أسرة جديدة تدخل السوق السعودي، وأضاف: إن مستوى الأسعار الأكثر طلبا يبدأ من 250 ألفا حتى 700 ألف ريال.

وأفاد أن وزارته تؤكد على إعطاء المطورين تنفيذ الوحدات الأكثر طلبا، لضخ الوحدات السكنية بشكل أكثر تناسبا من خلال برنامج الشراكات الذي يحفز القطاع الخاص ويعالج تحديات ضخ وحدات أسعارها أكثر مناسبة.

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وذكر الحقيل: إن أكثر شكوى تواجهنا هي الانتظار، ونحن الآن نعمل على تحفيز وتقليل هذه الفترة وإيجاد الوحدات السكنية وفتح خيارات أكثر متاحة ويساعدنا في ذلك الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ومشاركة 16 جهة.

وأضاف: نظام الإسكان يشهد الآن أرقاما كبيرة في الربع الأول فهناك 40 ألف أسرة استفادت، هناك 20 ألف مسكن تم توزيعها، وهناك 28 ألف مواطن أخذ قرضه في الربع الأول، وهذا شيء إيجابي ومفرح.

وذكر أن الوزارة مستمرة في عمل كل ما يخدم المواطن وتقديم منتجات أكثر.

ونوه بأن مؤتمر القطاع المالي الذي تشهده العاصمة الرياض يعتبر نقلة كبيرة، وقال: نفتخر كمواطنين أن يكون لدينا قطاع مالي بهذ النضج وهذا الاكتمال.