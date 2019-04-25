شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لـ اليوم: مبادرة «الاستثمار الجريء» لتحفيز القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار سلطان مفتي لـ«اليوم» أن مبادرة الاستثمار الجريء التي يصل رأس مال صندوقها الحكومي إلى 2.8 مليار ريال، تهدف لجذب مزيد من الاستثمار.

وقال: إن المبادرة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، مستهدفة المنشآت الناشئة «الصغيرة والمتوسطة» ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن البرنامج يتيح الاستثمار مع المستثمرين الرياديين، والمسرعات والحاضنات، وأصحاب الصناديق الذين يستثمرون في مرحلة التأسيس عن طريق الاستثمار المشترك معهم، فيما يشكل كل من «أرامكو السعودية» و«بياك» و«عقال» و«وادي جدة» شركاء للبرنامج.

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ويهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، كما يركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، عن طريق برامج مختلفة كبرنامج الاستثمار في الصناديق وبرنامج الاستثمار بالمشاركة.

ونوه إلى أن البرنامج يهدف من الاستثمار في الصناديق إلى الإسهام بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس ومرحلة النمو الأولي، ويمكن لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال الاستفادة من برنامج الاستثمار في الصناديق من خلال عدة طرق.

وأبان أنه سيفتح باب المشاركة مع المستثمرين ذوي الخبرة كالشركات الكبرى، والشركات العائلية والأشخاص المرخص لهم بالاستثمار بحيث يتم الاستثمار عن طريق المشاركة معهم، ويمكن لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال الاستفادة من برنامج الاستثمار عن طريق التواصل مع شركاء البرنامج بعد الإعلان عنهم وشرح المتطلبات اللازمة.