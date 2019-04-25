شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: الإعلان عن تكاليف التداول والإدراج في سوق الدين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن الإعلان عن تكاليف التداول والإدراج في سوق الدين سيعلن عنه في العاشرة من صباح اليوم.

وأفاد بأن دخول الأجانب سوق المال السعودي يعكس واحدا من الإنجازات، والذي كان يركز عليه السوق السعودي وهو تحرير عملية دخول المستثمرين للسوق.

وقال: الآن سيتم إلحاق دخول المستثمر الإستراتيجي الراغب في دخول السوق المالية، والأولويات الأخرى والتي نعمل عليها هي مسألة تحرير المنتجات بإطلاق منتجات إضافية، وتم مؤخرا استحداث للصناديق المغلقة المتداولة والتي تمثل أي صندوق استثماري وليس فقط الصناديق العقارية، ونرغب في أن نرى أول باكورة لهذه المنتجات تحت هذا الإطار.

» تطوير 4 مجالات

وأشار إلى سعي الهيئة لتطوير 4 مجالات في المرحلة المقبلة تشمل تواجد كل الوسطاء أو شركات الاستثمار التي تعمل في السوق، وإجراء تحديثات عملية لإصدار لائحة الأشخاص المرخص لهم، والهدف منها تسهيل ذلك عن طريق التقليدي أو على شكل المنتجات الابتكارية، والجانب الأخير هو تحرير عمل المصدرين لأن اليوم السوق السعودي يخدم فقط المصدرين السعوديين، ونأمل في المستقبل القريب أن يبدأ العمل لأول مرة مصدرون غير سعوديين يستفيدون من السوق المالية ويدرجون فيها.

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» الشركات الخليجية

وقال: الآن بدأ العمل بقيادة «تداول» مع عدد من الشركات بالذات في المناطق الخليجية والتي يتداول أسهمها في أسواقها وترغب في إدراج ثنائي في السوق المالية السعودية نظرا لعمقها، وبدأ بالفعل توقيع اتفاقيات مع سوق أبو ظبي وسوق البحرين لتسهيل عملية الإدراج الثنائي من هذه الأسواق.

وتطرق إلى تنافسية السوق المالية السعودية، وأشار إلى أنها تمتلك 3 مميزات تنافسية وهي الحجم والعمق والسيولة، والتي لا تشابهها أي أسواق أخرى في المنطقة.

وقال: ومن المأمول أن يجعل فتح السوق للمستثمرين الأجانب محط أنظار لأصحاب الأموال وأصحاب المشاريع لاستخدام السوق المالية كمرتكز أساسي لنشاطهم وتطلعاتهم، ومن الأشياء التي نعمل بها مع السوق المالية هي تفعيل مشتقات المالية والتي بدأنا بها عن طريق العقود بالأجل والتي تبنى على المؤشر، وتم الإعلان عن إطلاقها في «تداول» خلال النصف الثاني من العام الحالي.