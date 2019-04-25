«ساما» والسوق المالية تؤسسان «مركز فنتك السعودية» للتقنيات

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كما يهدف المركز المزمع إطلاقه إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخص توفير مساحات العمل المتخصصة في قطاع التقنية المالية، وتوفير مختبرات تقنية بالشراكة مع أكبر الشركات والجهات الفاعلة في القطاع، إلى جانب إطلاق برامج مسرعات وحاضنات متخصصة في التقنية المالية، كما سيقوم المركز باحتضان الفعاليات والمحاضرات التوعوية لهذا القطاع الجديد والواعد.
وتعد «فنتك السعودية» مبادرة ضمن الركائز الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لفتح المجال لإطلاق خدمات مالية تقنية جديدة ومبتكرة، وتسعى مبادرة «فنتك السعودية» إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي: تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية لجعل المملكة وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية على مستوى المملكة، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية، وإنشاء منتجات وخدمات لدعم مشاريع الأعمال في جميع أنحاء المملكة، كذلك يهدف البرنامج إلى المساهمة في دخول 30 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية في أول ثلاث سنوات.
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