شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار واسع لمشاريع «الفرنشايز» السعودية خلال عشر سنوات والان نبدء بالتفاصيل

توقع رئيس لجنة «الفرنشايز» بغرفة الرياض المستشار محمد المعجل، انتشارا واسعا لمشاريع الامتياز التجاري «الفرنشايز» خلال العشر السنوات المقبلة بشكل كبير في المملكة، مؤكدا أن «الفرنشايز» سينقل المملكة إلى أرقى ما توصلت إليه الفنون التجارية لمنشآت التجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

جاء ذلك في حديثه بالمحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الامتياز التجاري «الفرنشايز» مؤخرا بعنوان «رحلة الفرنشايز من الفكرة إلى الانطلاقة»، بهدف نشر وترويج ثقافة الامتياز التجاري «الفرنشايز»، وذلك بمقر الغرفة، وتناول خلالها المزايا الإيجابية لـ «الفرنشايز»، والحقوق التي تطال المانح والممنوح من خلال عقد «الفرنشايز».

وأوضح أن نسب النجاح في الامتياز التجاري «الفرنشايز» كبيرة جدا مقارنة بغيرها من المشاريع الجديدة أو المبتكرة، مبينا أن درجة نجاح المانح للامتياز تعتمد على ما تحققه منشأته من أرباح الممنوحين، وأن قوة المانح تقاس بدرجة التزام الممنوح.