شكرا لقرائتكم خبر عن %8 ارتفاع حاويات المسافنة في مارس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي عدد حاويات المسافنة بالموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال شهر مارس لعام 2019م بواقع 166.38 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8.72%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ 152.94 ألف حاوية مسافنة. ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي عدد حاويات المسافنة تأكيدا على مدى تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.

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