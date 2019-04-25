شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لمناقشة المعايير الدولية المالية للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأربعاء القادم، ملتقى «المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة للمنشآت IFRS» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي، أن الملتقى يأتي عقب توزيع نحو 30 ألف استبيان لمنتسبي الغرفة لمعرفة جاهزية المستفيدين، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق معيار IFRS للتحول إلى المعايير الدولية، وهو ما يترتب عليه حزمة من الفوائد بينها مكافحة الفساد، ومصطلح IFRS هو معيار دولي للعرض والإفصاح حول القوائم المالية للمنشآت.

ولفت برديسي الانتباه إلى أن الملتقى سيحشد العديد من الخبراء والمختصين والأكاديميين والمستثمرين للخروج برؤية متوافق عليها في تطبيق معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا قرار تطبيق المعايير الدولية في المملكة أمرا مهما، وبداية للدخول في عصر معلوماتي شفاف. وأكد أن الأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بتضافر الجهود، وقد يكون أقصر طريق لتحقيق الأهداف هو النظر إلى جانب المخاطر المحدقة بالتطبيق الأمثل للمعايير، والتي يأتي على رأسها تطبيق المعايير بشكل صوري، بسبب ضعف التأهيل، وعدم الأخذ في الحسبان.