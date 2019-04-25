شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تضع اللمسات النهائية على الجناح المصرى بسوق السفر العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأهب دبى لاحتضان فعاليات سوق السفر العربى "الملتقى 2019" بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 150 دولة الأحد المقبل، والذى يستمر لمدة 4 أيام، مع توقع استقبال 40 ألف زائر، حيث يستشرف "الملتقى" مستقبل توجهات سوق السفر والسياحة إقليمياً.

ويشارك في فعاليات الدورة 26 للملتقى أكبر حدث تجارى فى الشرق الأوسط، الذى يستضيفه مركز دبى التجارى العالمى 65 جناحاً وطنياً و100 عارض جديد يشارك للمرة الأولى.

وتستعد وزارة السياحة المصرية للمشاركة بوفد يمثل القطاعين العام والخاص، حيث تضع هيئة تنشيط السياحة اللمسات النهائية للجناح المصرى فى معرض دبى، وفى هذا الإطار رفعت وزارة السياحة درجة الإستعدادات للقصوى قبل 48 ساعة من إنطلاق المعرض.

وكشفت وزارة السياحة أن الجناح المصرى فى سوق السفر العربى سيكون مختلفا عن شكل الجناح الذى ظهر فى بورصتى لندن وبرلين، حيث قالت الدكتورة رانيا المشاط إن المشاركة هذه المرة ستستهدف بالأساس السوق العربى، لذلك سيتم التركيز على الأنواع السياحية التى تجذب السائح العربى.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الشباب العربى لا يعرف الكثير عن المقصد السياحى المصرى، خاصة سياحة المغامرة التى أصبحت تستهوى كثير من الشباب العربى وبشكل خاص الخليجى، لافته إلى أن الجناح سيظٌهر بكثافة ما تمتلكه مصر من مقومات فى سياحة السفارى والمغامرة لجذب تلك الفئات العمرية.

وستتزامن المشاركة المصرية فى سوق السفر العربى مع إطلاق هيئة تنشيط السياحة لحملة ترويجية للسياحة العربية تستمر طوال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، حيث سيتم بث مواد ترويجية عبر القنوات العربية الأكثر مشاهدة فى الدول العربية عامه وخاصة دول الخليج، إلى جانب والاستعانة بالمنصات الرقمية الحديثة الأكثر انتشارا وتفاعلا مع الناس فى المنطقة العربية.

واحتل السوق العربى المرتبة الثانية فى الاسواق المصدرة للسياحة فى مصر بعدد 3 ملايين و38 ألف و389 سائح، ومن أهم الأسواق العربية السعودية: 909 آلاف و092 سائحا، والأردن: 208 آلاف و283 سائح، والكويت: 164 ألف و532 سائح، ولبنان: 120 ألف و637 سائح، والإمارات العربية المتحدة: 65 ألف و464 سائح، والجزائر: 62 ألف و604 سياح، والمغرب: 56 ألف و581 سائح، وتونس: 48 ألف و620 سائح، البحرين: 31 ألف و680 سائح، وسلطنة عمان: 16 ألف و801 سائح.