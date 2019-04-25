شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو اليابان للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير اليابان، لدى دولة الكويت السفير تاكاشي أشيكى، اليوم، الخميس رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020، أحمد إسماعيل بهبهانى، والذى سلمه دعوة اليابان للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2020، والذى سيقام فى الفترة من 15 - 18 يناير 2020 بمطار الكويت الدولى.

ويقام المعرض بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدنى فى دولة الكويت، وسيتضمن المعرض كل ما يخص قطاع الطيران المدنى والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، وستقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية وعسكرية، وطائرات رجال الأعمال والإسعاف الجوى والمروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات وأجهزة ملاحة ومستلزمات المطارات المدنية والعسكرية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد بهبهاني، إن معرض الكويت للطيران 2020 يمثل إضافة مهمة تضع الكويت على الخريطة العالمية، وسيسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وسيسهم بصورة مباشرة في تحريك قطاعات الخدمات والاتصالات والنقل والسياحة، وتعزيز مكانة البلاد الاقتصادية والاستثمارية، علاوة على مساهمته فى الاطلاع على آخر التطورات فى مجال صناعة الطيران، لا سيما النقل الجوي والخدمات الأرضية.