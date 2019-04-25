شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جديدة في منظومة المدفوعات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلةً في المدفوعات السعودية، اليوم، عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركة آي بي إم "IBM" وشركة فوكا لينك "VocaLink" والمخطط إطلاقها بنهاية العام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.

وتأتي هذه المنظومة لتصب بشكلٍ أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف مما سينعكس إيجابيًا بتسريع المعاملات التجارية والإسهام في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمعٍ غير نقدي كأحد المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.

وتأتي هذه المنظومة الجديدة لتُتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمُجدوَلة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك.