شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر المحال : لا عروض تخفيضات دون موافقة مسبقة والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت التجارية الراغبة في تقديم عروض خاصة, كما هو الحال بالنسبة للتخفيضات والمسابقة, بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة، عادة ذلك من مخالفات الغش التجاري.

وأوضع مدير عام فرع وزارة التجارة و الاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي، خلال لقاء له مع أعضاء لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية مساء أمس, أن العروض التجارية في الغالب عملية سهلة ، ولم يكن لها لائحة معينة على غرار التخفيضات، ولكن الوزارة ارتأت منذ الأسبوع الماضي أن تُوجد هذا التنظيم، كما ألزمت المؤسسات بضرورة أخذ الموافقة الرسمية من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة.

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وأبان أن ذلك يأتي ضمن نطاق التطوير الذي شهدته مسألة التخفيضات والمسابقات التي كانت تتم يدوياً ومن خلال الغرف التجارية، وباتت في الوقت الحاضر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة ، وهو نظام إلكتروني سهل يمنح الترخيص الفوري في وقت قياسي.

وأشار إلى أن النظام الجديد للتخفيضات يسمح بالحصول على الموافقة في مدة يوم واحد مقابل 15 يوماً سابقاً، والتقديم على جميع مناطق المملكة إلكترونياً بدلاً من الغرف التجارية سابقا، والتحقق من الترخيص يتم آلياً.

وحذر الخالدي من عدم الالتزام بالنظام في مسألة إجراء التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، حيث تنص لائحة الجزاءات على معاقبة المخالفة بغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بهما معا، مبيناً أن من المخالفات هي عدم الحصول على التصريح، وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يعاقب صاحب المحل بضعف الحد الأعلى للعقوبة، وإن عاد لمرة أخرى يحرم من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.