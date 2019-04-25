مؤسسة النقد توقع عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلةً في المدفوعات السعودية، اليوم، عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية مع شركة آي بي إم “IBM” وشركة فوكا لينك “VocaLink” والمخطط إطلاقها بنهاية العام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.

وتأتي هذه المنظومة لتصب بشكلٍ أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف مما سينعكس إيجابيًا بتسريع المعاملات التجارية والإسهام في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمعٍ غير نقدي كأحد المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.

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وتأتي هذه المنظومة الجديدة لتُتيح للعملاء إمكانية الحوالات الفورية والمُجدوَلة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك، كما سيوفر مرونةً أكبر للعملاء لإضافة تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد لتسهّل التسويات المالية وتنفيذ الأعمال بين الشركات والتحقق من المستفيدين وصحة الحسابات عبر تبنّي معيار الرسائل المالية الأحدث عالميًا (ISO 20022)، كما يعد عامل تمكين لعددٍ من الخدمات التي تسهم في تحسين كفاءة النظام المالي ومنها إدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وتحسين المنتجات المصرفية الحالية، وإدارة التدفّقات النقدية لقطاع الأعمال.

وتعد هذه المنظومة الجديدة التي ستقوم المدفوعات السعودية بتطويرها وتشغيلها، ضمن دورها الرئيس في تطوير وتشغيل البنية التحتية لنُظم المدفوعات الوطنية في المملكة مما سيُمكّن البنوك وشركات التقنية المالية في هذا القطاع لتقديم خدماتٍ مبتكرةٍ تلبّي احتياجات وتطلّعات العملاء، وإضافةً إلى ذلك يُتوقّع أن تُحقق هذه الخطوة ثمراتٍ اقتصاديةً على المدى القريب، وذلك بزيادة نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 15%، وتوفير ما يقارب 16 مليار ريال من تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة أكثر من مليار عملية دفعٍ خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.

وعلى المدى البعيد فسيزيد المنظومة من الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية من خلال بنيةٍ تحتيةٍ مرنةٍ للتعاملات المالية وِفق المعايير العالمية، كما سيستفيد المستخدمون النهائيون برفع مستوى جودة الخدمات نظرًا للتنافسية التي ستسهم بها المنظومة بعد إطلاقها. الجدير بالذكر أن تيسير الحوالات الفورية يُعد واحدًا من عدة مشاريع تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف عليها كخطوةٍ مهمةٍ في برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمعٍ غير نقدي يُنجز معاملاته المالية رقميًا.