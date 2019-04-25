سابك تطلق 3 شراكات لتوفير الدعم المالي للمنشآت الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم، ثلاث شراكات جديدة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة في المملكة، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي بالرياض.

وتنطلق هذه الشراكات تحت مظلة مبادرة سابك الوطنية "نساند"، بالتعاون مع احد البنوك التجارية ، وبنك التنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة مالية متخصصة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن اقتصاد المملكة يمر بمرحلة تحول شاملة مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة التركيز على زيادة تمويل الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عاملاً مهماً لإنجاح "رؤية المملكة 2030"، والمحرك الرئيس لخلق فرص العمل.

وبين أن (سابك) أطلقت مبادرتها الوطنية "نساند™" لزيادة توليد الفرص للمستثمرين لتطوير الأعمال في القطاعات الرائدة في المملكة.

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وأضاف أن هذه الشراكات ستوفر منتجات مالية متخصصة مصممة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن المبادرة الابتكارية والمستقلة، المتمثلة في "شركة نساند للاستثمار" تمكن (سابك) من تسريع تطوير منظومة صناعات تحويلية حيوية في المملكة من خلال الاستثمار المشترك مع شركائها الماليين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، مشدداً على أن "سابك " تعمل على ببناء شراكات مبتكرة لتوفير قيمة أكبر وأثر طويل الأجل لاقتصاد المملكة، بما يجسد شعارها "كيمياء وتواصل™".

3 شراكات

1- اطلاق صندوق "نساند" وهو صندوق استثمار جديد أسسته سابك، ممثلة في شركة نساند للاستثمار، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء من خلال مشروعين؛ أولهما دعم تطوير الأخشاب الاصطناعية ومنتجات (UPVC) لتكون بديلًا للألمنيوم التقليدي في إطارات النوافذ وغيرها، ويهدف ثاني المشروعات لتوطين تقنيات تصنيع بطاريات الفاناديوم، المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من التطبيقات.

2- الشراكة مع أحد البنوك التجارية، لإنشاء منتج مالي جديد يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة عن مبادرات "نساند" مع فترة سماح خاصة وتصنيف ربح سنوي

3- الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، لإطلاق المنتج التمويلي الجديد "عايد" مع مزايا مخصصة لمستثمري "نساند" الذين يستهدفون المشروعات الصغيرة.