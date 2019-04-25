شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك يصعد لمستوى قياسى بدعم نتائج قوية وثرى إم يضغط على داو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر ناسداك الأمريكى، الزاخر بأسهم شركات التكنولوجيا، إلى مستوى قياسى جديد عند الفتح اليوم، الخميس، بعد نتائج أعمال قوية من فيسبوك ومايكروسوفت، بينما ضغط سهم مجموعة ثري إم الصناعية على المؤشر داو جونز وحد من مكاسب ستاندرد آند بورز.
وكان ناسداك قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 8139.551 نقطة أمس الأربعاء.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.68 نقطة أو 0.64% إلى 26426.37 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.74 نقطة أو 0.06% إلى 2928.99 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 48.84 نقطة أو 0.6% ليصل إلى 8150.85 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناسداك يصعد لمستوى قياسى بدعم نتائج قوية وثرى إم يضغط على داو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.