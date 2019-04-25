شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 25-4-2019، حيث ثبتت العملة السعودية عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، والذى بلغ السعر خلاله، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى. فيما جاء سعر الريال السعودى، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.56 جنيه للشراء 4.59 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.56 جنيه للشراء 4.59 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.56 جنيه للشراء 4.59 جنيه للبيع Advertisements سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.49 جنيه للشراء 4.63 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.53 جنيه للشراء 4.59 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.54 جنيه للشراء 4.59 جنيه للبيع

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