شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2019 واستقرار الأخضر عند 17.22 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2019، مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى البنوك العاملة فى مصر، عند ختام تعاملات أمس.

ويأتى استقرار اليوم لتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، نظرا للعطلة الرسمية لعيد تحرير سيناء، وقد سجل سعر الدولار ثباته عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، جاء سعر الدولار، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

Advertisements

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع