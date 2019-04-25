تعرف على المواعيد الجديدة للمترو في رمضان

كتب رضا حبيشى
قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان الكريم لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بحيث تصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.
وانتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان بالتعديلات الجديدة وأنهت استعداداتها للشهر الكريم، بحيث يتم العمل بالجداول الجديدة مع أول يوم فى شهر رمضان حتى آخر يوم فى إجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن رحلة آخر قطار بالخط الأول ستقوم من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهة...
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