شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جو" تُقر تخفيض رأس المال بنسبة 25.81% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على تخفيض رأس مالها بنسبة 25.81%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 472.5 مليون ريال إلى 350.529 مليون ريال، وبذلك تتراجع الأسهم من 47.250 مليون سهم إلى 35.052 مليون سهم.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 13 مارس 2019 والبالغة 243.940 مليون ريال، وبنسبة 51.63% والناتجة عن إنخفاض الايرادات التشغيلية و إنخفاض الايرادات الاخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض المصروفات التشغيلية.

Advertisements

وأشارت الشركة، في وقت سابق، بأنه سيتم إطفاء 50% من إجمالي الخسائر المتراكمة بمبلغ وقدره 121.970 مليون ريال، فضلاً عن إلغاء عدد 12.197 مليون سهم من أسهم الشركة، على أن تتم عملية تخفيض رأس المال بتخفيض سهم لكل 3.8739 سهم

وأعلنت الشركة، في وقت سابق من مارس الجاري، عن تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لخفض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة ارتفعت إلى 51.63% من رأس المال، في تاريخ 12 مارس الجاري، وصولاً إلى 243.940 مليون ريال، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية وانخفاض الإيرادات الأخرى.