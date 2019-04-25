شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "دريك آند سكل" ترتفع 281% خلال العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.

وتراجعت إيرادات عقوده الشركة مع العملاء خلال العام 2018 إلى 798.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 2.636 مليون درهم في العام 2017.

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وفي المقابل تراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.750 مليار درهم مقابل 3.018 مليا درهم في العام 2017.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.