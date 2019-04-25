شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف تهبط بأرباح "دلة الصحية" 39% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة دله للخدمات الصحية، المعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 39.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 58.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 41.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 59.4 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

ويُعزى تراجع الأرباح إلى زيادة مصاريف بداية تشغيل مستشفى دلة-نمار (المباشرة وغير المباشرة) بالمقارنة مع الربع الأول من العام السابق حيث تم البدء في تشغيل المستشفى في الربع الثاني من العام الماضي.

Advertisements

كذلك ارتفعت مصاريف الاستهلاكات بسبب البدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار، وارتفعت تكاليف التمويل بعد البدء في تشغيل مشروع مستشفى دلة-نمار وتثبيت اجل التمويل.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 321.1 مليون ريال في الربع الأول مُقابل إيرادات بلغت 3.8.6 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 141.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 295 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى زيادة مصاريف ما قبل التشغيل والبدء في تشغيل مستشفى دلة-نمار التي بدأت خلال السنة الحالية والتي أثرت على مصاريف التشغيل المباشرة وغير المباشرة.