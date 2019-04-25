شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم امتياز"اتصالات" و"دو" ترتفع طفيفاً بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الرسوم الحكومية التي تدفعها شركتا مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2% إلى نحو 2.094 مليار درهم، مقارنة بـ 2.09 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته "اتصالات" بلغت 1.58 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع سنوي 1.93%، فيما سددت "دو" نحو 0.514 مليار درهم بتراجع 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لصحيفة الخليج.

وتراجعت الرسوم الحكومية التي تدفعها شركتا مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" خلال العام 2018 بنسبة 5.1% إلى نحو 7.66 مليار درهم، مقارنة بـ 8.07 مليار درهم خلال عام 2017.

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وبلغت الأرباح الصافية بنهاية الربع الأول من العام الجاري للشركتين نحو 3.072 مليار درهم موزعة بواقع 2.62 مليار درهم لـ"اتصالات" و449.5 مليون درهم لـ"دو".

وارتفعت أرباح "اتصالات الإمارات"و"دو"، في نهاية العام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2017.

وحسب بيانات جمعها موقع "أخبار اليوم" أظهرت النتائج المالية للشركتين وصول ارباحهما في نهاية عام 2018 إلى 10.35 مليار درهم مقابل 10.12 مليار درهم في عام 2017.