شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي: اندماج بين شركات تأمين بمراحل متقدمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن هناك اندماجاً بين شركات تأمين وصل إلى مراحل متقدمة، مبدياً أمله أن تتم عملية الاندماج، بينما الطلب الثاني ما زال في مراحله الأولية.

وأشار أحمد الخليفي خلال تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق أمس بالرياض إلى أن هذه الاندماجات تهدف إلى تقوية المراكز المالية للشركات، لأن معظم الشركات الموجودة في السوق عدا أربع أو خمس شركات رؤوس أموالها ضعيفة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأكد أن القطاع المالي في السعودية ظل قويا في مواجهة الأزمات المالية العالمية، والمصارف السعودية لديها سيولة عالية، مستدركا "نحن لا نعترض على عمليات الاندماج بين البنوك إذا كان يخدم الاقتصاد".

وعلى ذات الصعيد، فقد توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية في فبراير الماضي أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.