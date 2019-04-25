شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث الترخيص لمصارف وشركات أجنبية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تلقي المؤسسة طلبين من شركتين أجنبية وإقليمية في قطاع التأمين للدخول في السوق السعودية، فضلا عن ثلاثة طلبات للترخيص لمصارف بعد الإعلان عن مصرف كريدي سويس السويسري أمس.

وأضاف الدكتور أحمد الخليفي؛ خلال تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق أمس بالرياض، أن المؤسسة وضعت ضوابط لدخول فروع شركات التأمين الأجنبية قبل أقل من ستة أشهر، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين الدكتور الخليفي، أن هنالك تغيرات كبيرة وسريعة في منح الترخيص للمصارف في المملكة، إذ يتم بشكل مستمر تسهيل الإجراءات التنظيمية، مبينا أن الترخيص الأخير استغرق أقل من شهر للحصول على الموافقة النهائية.

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وأكد أحمد الخليفي، في تصريحات صحفية خلال الشهر الماضي، أن طلبات البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية تعكس تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات، تشجيعا لبرنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وكشف، أحمد الخليفي في أكتوبر الماضي عن أن هناك 4 تراخيص جديدة للعمل بالمملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية لا تزال قيد الدراسة.

وسعت مؤسسات مالية عالمية في الفترة الأخيرة لتوسيع استثماراتها بالسوق السعودية وكان من أبرزها سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول.