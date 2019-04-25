شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي 12% على أساس سنوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت الأصول الأجنبية المملوكة لدولة الإمارات نمواً بنهاية مارس الماضي بنسبة 12% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول المملوكة للمصرف بنهاية الشهر الماضي 377 مليار درهم ( 102.62 مليار دولار) مقارنة مع نحو 336 مليار درهم (91.46 مليار دولار) قيمتها في مارس 2018. وعلى أساس شهري، ارتفعت تلك الأصول حيث كانت بنحو 18 مليار درهم مقارنة بـ 359 مليار درهم (97.72 مليار دولار) بنهاية فبراير 2019. وتوزعت الأصول الأجنبية المملوكة لمصرف الإمارات بنهاية الشهر الماضي على 307.56 مليار درهم كودائع مصرفية بالخارج و55.25 مليار درهم كأوراق مالية محفوظة، إضافة إلى 14.25مليار درهم أصول أجنبية أخرى.

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