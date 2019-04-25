شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار للضيافة تعتزم افتتاح 5 فنادق جديدة بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة إعمار للضيافة، التابعة لشركة "إعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي، افتتاح خمسة فنادق جديدة في دبي هذا العام.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن من الفنادق الجديدة سيكون تحت مظلة علامتيها التجاريتين "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات".

وإضافة إلى ذلك، ستعمل "روف للفنادق"، المشروع المشترك بين "إعمار العقارية" و"مِراس"، على افتتاح فندق جديد يثري الوجهات الفندقية من الفئة المتوسطة بالمدينة.

تفتتح العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" فندقين جديدين في "وسط مدينة دبي"، هما "العنوان فاونتن فيوز"، و"العنوان سكاي فيو".

أما "فيدا للفنادق والمنتجعات" الراقية فستفتتح فندقي "فيدا ذا هيلز"، و"فيدا هاربر بوينت".

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وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات، مجموعة "إعمار للضيافة":تساهم الفنادق الخمسة الجديدة في تعزيز مكانتنا بصفتنا شريك الضيافة والفنادق الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تستعد المدينة لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر خلال هذا الحدث العالمي.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة أعمال الضيافة والترفيه "مجموعة إعمار للضيافة"- المملوكة لإعمار العقارية بالكامل- خلال نوفمبر 2018، بالتوقيع على الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق"، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت "إعمار" إيرادات إجمالية خلال الربع الرابع بلغت 8.3 مليار درهم، مرتفعة بذلك 53% مقارنة بإيرادات في الربع الرابع من 2017 بلغت 5.4 مليار درهم.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.6 مليار درهم خلال 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 10%.