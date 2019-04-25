شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تطرح شققاً جديدة في "الملتقى أفنيو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دبي للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي طرح "الملتقى أفنيو"، المرحلة الأحدث من مشروع تلال مردف الذي يتم تطويره من قبل شركتها التابعة دبي للاستثمار العقاري.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "الملتقى أفنيو" يتكون من 7 مبان تقع في قلب المخطط الرئيسي من مشروع تلال مردف، كما يحتوي على 279 وحدة سكنية في ثلاثة مبان.

وتضم المرحلة أيضاً فندق ميلينيوم المكون من 116 غرفة و134 شقة فندقية، ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومساحات التجزئة.

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ويشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع "تلال مردف"اكتملت بنسبة 93.5%، حيث وصلت أعمال الإنشاءات في "جناين أفينيو" إلى 95% و"نسايم أفينيو" إلى 92%.

ويقع مشروع تلال مردف بالقرب من مطار دبي الدولي. ويعتبر تلال مردف مشروعاً متعدد الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية والتجزئة، ويمتد على مساحة مليون قدم مربع قرب حديقة مشرف. وتبلغ مساحة المشروع البنائية أربعة ملايين قدم مربعة ويضم 1.500 شقة.

وعلى صعيد التوسع، وقع "مجمع دبي للاستثمار" المملوك بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، في مطلع الشهر الجاري عقداً بقيمة 86 مليون دولار مع شركة "إيه بي بي إنداستريز"، بهدف إنشاء محطة تحويل رئيسية من هيئة كهرباء ومياه دبي،

وجدير بالذكر أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.