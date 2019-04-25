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شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية تطلق المرحلة الرابعة من فلل إكسبو جولف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي المرحلة الرابعة من مجمع "فلل إكسبو جولف" في مشروع "إعمار الجنوب" الذي يقع بالقرب من مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي" و "مطار آل مكتوم".
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المرحلة الرابعة من "فلل إكسبو جولف" تضم مجموعة من الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 123 و155 متراً مربعاً.
ومن المقرر تسليم الفلل إلى المالكين في أبريل، 2022.
وكانت إعمار العقارية قد أطلقت مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع شركة إيلي صعب جروب البرج السكني الفاخر "إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت" في دبي.
حققت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%.
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