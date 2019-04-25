شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القويز: نبحث مع شركات خليجية الدخول لـ"تداول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أنه بدأ العمل فعلاً مع شركات خليجية ترغب في دخول "تداول".

وأشار محمد القويز، في مقابلة مع قناة العربية على هامش مؤتمر القطاع المالي بالرياض، إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات المالية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن العمل جار على السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تمكين المستثمر الأجنبي الاستراتيجي من الاستثمار في السوق المالية السعودية.

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وقال القويز في مقابلة سابقة: إن عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر على تنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب".

وتابع: "حتى قبل بدء مرحلة التطوير، السوق السعودية تقع في المرتبة الـ25 عالميا من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط".

وعن الأهداف بالنسبة لاستثمارات الأجانب في السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة مساهمة "تداول" في الاقتصاد.