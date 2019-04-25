شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط النيجيرية تبحث مع أرامكو السعودية خيارات الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة النفط النيجيرية إن الوزير إيمانويل كاتشيكو ناقش خيارات الاستثمار في قطاعي الصناعات الوسطى والمصب مع رئيس أرامكو السعودية. وقالت الوزارة إنه بحث مع مسؤولي أرامكو المجالات ذات الاهتمام الاستثماري المشترك وخيارات الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية القائمة في الصناعات الوسطى وقطاع المصب، وفقا لوكالة رويترز. ويقوم إيمانويل كاتشيكو، وزير النفط النيجيري، حاليا بزيارة رسمية إلى السعودية.

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