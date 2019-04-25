شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: "أرامكو"ستصبح الأكبر بالعالم بعد الاستحواذ على "سابك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة السعودي إن شركة أرامكو السعودية بعد الاستحواذ على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستصبح أكبر شركة في العالم.

وأضاف خالد الفالح في كلمة على هامش مؤتمر القطاع المالي: نأمل بنهاية 2019، نسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية، بحسب العربية نت.

ولفت إلى أن الشركة نجري مفاوضات في القطب الشمال أستراليا بجانب استثمارها في الصين والولايات المتحدة.

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وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.